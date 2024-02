«L'ala dell'aereo si sta staccando», passeggero filma il terrore sul volo San Francisco-Boston. La preghiera: non vedo l'ora che finisca

Un volo della United Airlines partito da San Francisco e diretto a Boston ha dovuto ricorrere a un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Denver a causa di un problema all'ala che, a detta del passeggero, si stava staccando.

Nel video pubblicato dall'uomo sulla sua pagina social, in effetti, l'inquadratura mostra l'ala dell'aereo in pessime condizioni e sentiamo il passeggero parlare: «Stiamo per atterrare a Denver con l'ala che si sta staccando dall'aereo, non vedo l'ora che questo volo finisca...»

La paura dei passeggeri

Poi, alcune foto dell'accaduto sono state pubblicate su Reddit da un utente, @octopus_hug, che scrive: «Ero seduto lì, dalla parte dell'ala, e sento un rumore strano, molto più forte del solito, quando abbiamo raggiunto l'altitudine di volo.

Come riporta The Independent, un portavoce della United Airlines ha confermato che il volo (con 165 passeggeri) è stato dirottato a Denver in modo da «gestire il problema relativo all'ala» del Boeing 757-200. Poi, ha continuato: «L'aereo è atterrato in sicurezza ed è stato organizzato un volo sostitutivo per portare i nostri clienti a Boston»

