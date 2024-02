«Mi hanno bloccata ai controlli in aeroporto per un oggetto sospetto: pensavano fosse una bomba, mi hanno fatto perdere il volo»

di Redazione Web

Quando si decide di partire per un viaggio e si sceglie l'aereo come mezzo di trasporto lo si fa con la consapevolezza di tutti quei piccoli (e grandi) ostacoli che si frappongono tra noi e la destinazione prescelta: dobbiamo arrivare in aeroporto in anticipo per assicurarci di non avere problemi con il check-in e i controlli di sicurezza, tenere sott'occhio l'uscita del gate e riuscire a trovarlo in quelle strutture labirintiche e, prima ancora, è necessario fare estrema attenzione a ciò che mettiamo nei bagagli, sia che si tratti di un semplice zainetto che di una valigia da 30kg.

A volte, però, tutta la preparazione del mondo non può prepararci a quelli che, per questo motivo, si chiamano "imprevisti", proprio come è successo a Bailee: pronta a partire, è stata fermata a causa di un oggetto di uso comune che mai e poi mai avrebbe creduto potesse essere scambiato per... una bomba.

Le spezie "esplosive"

Siamo tutti perfettamente consapevoli dell'impossibilità di portare oggetti affilati, armi da fuoco e simili nel nostro bagaglio se vogliamo evitare di perdere il volo o essere arrestati.

La ragazza ha pubblicato una serie di foto sul suo account di TikTok che raccontano l'esperienza non proprio piacevole a cui è stata sottoposta allo Sky Harbor International Airport di Phoenix (Arizona), negli Stati Uniti. Nella prima immagine vediamo un piccolo contenitore, il Kinder's Buttery Steakhouse, un mix di spezie, e la scritta: «Il mio condimento è risultato una bomba».

Nelle foto successive ci viene spiegato che a causa delle spezie, la ragazza è stata portata via dalla sicurezza dell'aeroporto e ha rischiato di essere aggiunta alla No Fly List, ovvero le persone a cui non è permesso volare... mai più. «Il mio aereo parte tra 15 minuti», scrive Bailee. «Ce la farò? O non metterò mai più piede su un aereo?».

Alla fine, la ragazza viene rilasciata, ma ormai il volo era perso e ha dovuto comprare - con i suoi soldi - un nuovo biglietto per il volo successivo. Incredibilmente, un utente commenta: «Non ci posso credere, mi è successa la stessa identica cosa... anche con lo stesso mix di spezie», e una seconda persona afferma che si è trovata nella medesima situazione. A quanto pare, quel condimento ha un sapore davvero... esplosivo.

