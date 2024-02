Compra il biglietto aereo ma non sceglie il posto a sedere, la sorpresa prima del volo: «Non mi hanno fatto imbarcare»

Fare un viaggio in aereo comporta sempre una serie di preoccupazioni che spingono molte persone a presentarsi al gate con ore e ore di anticipo. Nonostante l'acquisto del biglietto si sia fatto molto semplice, ora che è possibile farlo sul web, si sono moltiplicate le opzioni (e i costi) per altri servizi (specialmente nel caso di compagnie low cost), tra cui la scelta del posto a sedere: se ci si vuole godere il viaggio vicino al finestrino, si deve essere pronti a pagare la quota aggiuntiva.

Eppure, nel caso di @therealpwizz, la situazione si è fatta ancora più grave, proprio perché aveva deciso - consapevolmente - di non selezionare il posto a sedere, motivo per cui l'accettazione le ha fatto sapere che non avrebbe potuto imbarcarsi.