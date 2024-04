Liquidi in aereo, verso lo stop al limite dei 100 ml nel bagaglio a mano. Come e quando cambiano i controlli

Portare i liquidi in aereo? Flaconcini di shampoo, saponi, schiuma da barba e deodoranti non devono superare i 100 ml di capienza. Le regole, però, in alcuni paesi stanno cambiando. In alcuni aeroporti della Gran Bretagna, tra cui il London City Airport, questa regola è stata allentata ed è probabile che in futuro questo avvenga anche in altri paesi. Come è possibile? Grazie a una speciale tecnologia che consente di analizzare con più precisione il contenuto dei bagagli. Si tratta di scanner CT al posto dei tradizionali controlli umani.