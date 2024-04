Nina investita di proposito da un pensionato in auto con la moglie, muore tra atroci dolori: il 70enne travolto dall'odio sui social

di Mario Landi

Uccidere un cane senza motivo. Forse per divertimento. Per fortuna, a inchiodare il sadico di turno ci sono le telecamere. La dolce Nina, una meticcia di 4 anni, è stata travolta da un'automobilista ad Alcamo (Catania) ed è rimasta agonizzante in strada per alcuni minuti, prima di morire tra atroci dolori. L'orribile scena, denunciata dalla Lega nazionale difesa del cane, è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza. Così è stato possibile individuare l'autore del gesto e denunciarlo. Adesso rischia da quattro mesi a due anni di reclusione.

Cagnolina investita e uccisa ad Alcamo

I fatti sono avvenuti lo scorso 4 aprile scorso in via Valle Nuccio ad Alcamo.

«Abbiamo sporto denuncia e ci costituiremo parte civile nel processo, perché venga fatta giustizia per Nina. Chiedo al sindaco di Alcamo di fare lo stesso, per dare un segnale di tolleranza zero verso la violenza», ha dichiarato Piera Rosati, presidente Lndc Animal Protection.

Contro l'automobilista intanto è partita la gogna social. Diversi animalisti hanno condiviso il suo profilo su Facebook svelando la sua identità.

