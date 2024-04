«Francesca Fagnani, codice deontologico violato a Belve». L’Ordine dei giornalisti dà ragione a Striscia sul caso gioielli

di Ida Di Grazia

Si complica la situazione di Francesca Fagnani sul "caso gioielli". Il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido D’Ubaldo, dà ragione a Striscia la notizia: «C’è una violazione dell’articolo 10 del Testo unico dei doveri del giornalista che vieta ai giornalisti di prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie. Ho segnalato tutto al Collegio di disciplina». Il servizio andrà in onda questa sera su Canale 5 alle ore 20.35.

L'intervista

«Siamo davanti a un caso analogo a quello che si è verificato lo scorso anno con una collega iscritta al nostro ordine (Lilli Gruber, ndr). In quel caso - spiega il presidente dell’Odg Lazio, Guido D’Ubaldo - il collegio di disciplina la sanzionò con un avvertimento. In questa situazione in più c’è un’intervista della collega in cui ammette di indossare degli orecchini riconducibili a un marchio».

Fagnani ai microfoni di Striscia aveva dichiarato di non vedere nulla di sbagliato nell’indossare nel programma Belve (Rai2) costosi monili che, a suo dire, riceve gratuitamente e poi restituisce.

Sempre ai microfoni del tg satirico Fagnani aveva sostenuto che «tantissimi giornalisti professionisti sono contrattualizzati con i brand». «Se lei sa che esistono situazioni di questo genere forse è bene che ce le segnali», afferma il presidente dell’Ordine e aggiunge: «Purtroppo molti giornalisti, anche importanti, non conoscono le Carte dei doveri».

