Gerry Scotti a Francesca Fagnani: «Belva addomesticata, perché non fai i nomi». La frecciatina polemica

di Cristina Siciliano

Striscia la Notizia dopo aver sparato a zero il «filmato bomba sui gioielli» di Francesca Fagnani, ha scatenato la polemica. Il tg satirico non molla la presa tant'è che ha ipotizzato qualche rapporto commerciale tra l'azienda di gioielli, tutti firmati da Pasquale Bruni e, Francesca Fagnani.

La conduttrice di Belve ha voluto esprimere il suo disappunto con una lettera pubblicata da Dagospia e indirizzata a Striscia la Notizia. «Non è una pubblicità e io non prendo una lira - ha replicato la giornalista -. Se il brand è stato listato nei crediti è successo solo nel servizio fotografico di Oggi, mai in televisione. In conduzione tutte le giornaliste indossano abiti e gioielli prestati, questa vostra è una cosa ipocrita». Gerry Scotti così nell'ultima puntata di Striscia la Notizia, senza troppi giri di parole, ha lanciato alcune frecciatine alla Fagnani.

Le parole di Gerry Scotti

Gerry Scotti non ci sta e chiede in diretta a Francesca Fagnani di «fare i nomi» dei suoi colleghi che sono sotto contratto con marchi. «Francesca sostiene che dei suoi colleghi sono sotto contratto con dei marchi - ha sottolineato il conduttore a Striscia la Notizia -.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Aprile 2024, 11:53

