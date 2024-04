Francesca Fagnani, Striscia la notizia la accusa di pubblicizzare gioielli a Belve. La replica: «Rappresentazione falsa che mi offende»

di Dajana Mrruku

Francesca Fagnani continua a collezionare record con le sue interviste a Belve, in onda su Rai2. Il successo non le ha comunque impedito di finire al centro di una polemica sollevata da Antonio Ricci e Striscia la notizia sui gioielli di Fagnani durante la sua trasmissione. La giornalista avrebbe indossato i diamanti dello stesso brand per diverse puntate e il tg satirico si è chiesto se sfoggiarli in prima serata sul secondo canale sia deontologicamnete appropriato o pubblicità.

Le parole di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani ha affidato la sua replica a Dagospia, inviando una lunga lettera indirizzata proprio ad Antonio Ricci: «Caro Antonio e cari amici di Striscia la notizia. Le immagini che avete trasmesso nel vostro programma nella puntata di ieri, che mi riguardano, inducono il pubblico a ritenere che possa avere ricevuto un qualche vantaggio dall’indossare determinati articoli nel corso del mio programma televisivo. Varrebbe a dire che avrei violato sistematicamente la legge professionale, le norme che regolano il mio rapporto con la Rai e soprattutto tradito quello con il pubblico. Questa è una rappresentazione che mi offende profondamente perché falsa e quindi dannosa».

Poi spiega: «Vero piuttosto è che questi, senza che venga data in alcun modo riconoscibilità ai produttori che li forniscono, vengono resi disponibili gratuitamente di volta in volta in prestito per la sola intervista.

Infine, la postilla sul suo lavoro e la sua etica ferrea: «Quello che è andato in onda mi espone evidentemente a un giudizio negativo da parte del pubblico, fuorviato dalla vostra ricostruzione nel giudicare negativamente me e la mia condotta. La mia esperienza lavorativa e la correttezza del mio operato sono beni preziosi che ho sempre protetto e difeso da qualsiasi aggressione. Confido davvero che questa mia possa bastare nel chiarire la vicenda».

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA