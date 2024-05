Conto separato, cameriera in lacrime: «Tavolo da 40 persone e hanno voluto pagare uno alla volta quello che hanno mangiato»

di Redazione Web

Le professioni che richiedono uno stretto e frequente contatto con il pubblico, in generale, generano moltissime lamentele, e lo staff dei ristoranti non fa di certo eccezione. Il rapporto con i clienti, infatti, presenta una serie di difficoltà, molte delle quali sono spesso legate a richieste particolari o alla totale mancanza di rispetto nei confronti di una persona che sta cercando di svolgere il suo lavoro.

Il fatto che il personale sia lì per rendere l'esperienza del cliente il più positiva possibile non giustifica la tendenza a trattare i dipendenti con sufficienza o a rendere i loro compiti più complicati senza un valido motivo. Proprio di questo si è lamentata Lizeth, una cameriera in un ristorante messicano: tavolo da 40 persone, e al momento di pagare il conto ognuno di loro ha voluto uno scontrino separato.

Scontrini separati al ristorante

Lizeth ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui lamenta una richiesta da parte di alcuni clienti durante il suo turno di lavoro come cameriera al ristorante e lo fa tramite una clip di appena 21 secondi in cui vediamo uscir fuori una serie di scontrini dalla macchinetta, uno dopo l'altro.

Poi, nella didascalia c'è uno spaccato del suo stato d'animo: «Emoji dell'occhio che trema». Il problema di questo tipo di situazioni, come spiega Lizeth, è relativo al fatto che si «spreca un sacco di tempo, tempo che si dovrebbe dedicare al servizio agli altri tavolo, che finiscono per arrabbiarsi. Poi ci sarà sempre qualcuno che fa i capricci e dice che non ha ordinato quell'antipasto o quella bibita»

Gli utenti hanno commentato ed espresso il proprio supporto e comprensione: «Posso capire 5 o 10, ma 40? Mi sarei messa a piangere», scrive qualcuno, e lei risponde «Infatti ho pianto, un pochino». Poi, c'è chi fa presente che si tratta di un atteggiamento irrispettoso perché avrebbero potuto pagare in gruppi o tutti insieme e poi passarsi i soldi tramite Venmo o altre app.

Diversi utenti, anche loro camerieri, hanno raccontato esperienze simili: «Odio sempre quando vogliono i conti separati, ma è ancora peggio quando mi succede e i bambini sono seduti a un altro tavolo quindi devo capire anche chi è chi».

