Francesco Totti, dolce messaggio di auguri a Melissa Monti per il compleanno della fidanzata del figlio Cristian (nel silenzio di Ilary Blasi)

Cristian Totti è sempre più innamorato della sua fidanzata, la modella e attrice Melissa Monti che ha compiuto da poco 19 anni. Il figlio di Francesco Totti non poteva mancare ai festeggiamenti della ragazza e, dopo aver trascorso il weekend in Turchia con mamma Ilary Blasi, il compagno Bastian Muller e le sue sorelle Chanel e Isabel, è tornato in Italia per stare con lei nel giorno del suo compleanno.

Tra gli invitati alla festa c'erano anche Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus che si sono scatenati con il karaoke, mentre online papà Francesco Totti ha mandato un docle messaggio alla festeggiata.

Gli auguri di compleanno e l'assenza di Ilary

Melissa Monti ha festeggiato i suoi 19 anni con una festa tra amici e parenti. La giovane ha condiviso un post su Instagram in cui spegne il numero 19, come la sua età, e nei commenti sono arrivati i primi messaggi di auguri. Tra questi c'è il dolce messaggio di Francesco Totti che ha scritto: «Auguri tesoro!», e Melissa ha replicato prontamente ringraziando con tanti cuori.

Nelle storie Instagram non sono mancati gli auguri del fidanzato Cristian e della cognata Chanel Totti che hanno condiviso scatti insieme. L'unica a mancare all'appello sembrerebbe essere stata Ilary Blasi che non ha condiviso nulla sui social.

Melissa, dal canto suo, ha fatto gli auguri a Ilary quando è stato il suo 43esimo compleanno, condividendo uno scatto insieme dove apparivano felici e sorridenti (e molto simili!).

