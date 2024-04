Fedez a Belve, la reazione di Selvaggia Lucarelli: «Tutto molto volgare e triste»

di Dajana Mrruku

L'intervista a Belve di Federico Lucia, in arte Fedez, è stata una delle più attese di sempre. «Hanno cercato di dividerci come in Dirty Dancing», ha detto Francesca Fagnani mentre presentava l'ospite nel suo studio, facendo riferimento a quando i vertici alti della rete ostacolarono l'intervista a Fedez, programmata per la scorsa edizione «ma nessuno può mettere Baby in un angolo». E infatti il rapper è arrivato sullo sgabello tanto temuto, di fronte alla belva Fagnani che ha aperto il suo taccuino rosso e ha inizato a porre le sue domande.

Una vera e propria chiacchierata molto trasparente, quella di Fedez dalla Fagnani, che ha rivelato luci e ombre di uno dei personaggi più complessi e divisori di oggi. Particolare attenzione è stata rivolta alla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni e al caso Balocco, di cui si parla ampiamente da molti mesi, ma anche della sua infanzia, l'uso delle droghe e il tentato suicidio a 18 anni, le famose carte dei tarocchi della nonna (che forse avevano anticipato l'epilogo dei Ferragnez) e la fine dell'amicizia con Luis Sal.

Tutti si aspettavano una domanda su di lei, Selvaggia Lucarelli, la prima giornalista che parlò delle incongruenze nella beneficenza di Chiara Ferraggni con Balocco, ma l'unico riferimento a lei può essere il soprannome che lei ha dato a Fedez, falena.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

L'odio tra Fedez e Selvaggia Lucarelli è ormai riconosciuto da tutti. Lei ha spesso indagato e attaccato i Ferragnez e lui ha sempre risposto a tono. L'ultimo affondo risale proprio a ieri, quando la giornalista ha annunciato l'uscita del suo libro (Il vaso di Pandoro), dedicato all'ascesa e alla caduta di Chiara Ferragni e Fedez, proprio a poche ore dall'intervista di quest'ultimo a Belve.

In molti aspettavano la reazione di Selvaggia Lucarelli alla puntata andata in onda, ma la giornalista si trovava in viaggio e quindi non ha potuto commentare in diretta. Tuttavia, questa mattina, ha fatto sapere la sua veloce opinione tramite una storia Instagram: «Non vedrò l'intervista, mi sono bastate le clip. Sco*are, il sesso, "non sapevo", "Io con la mia fondazione sono bravo", è colpa di Damato. Tutto molto voglare e triste. Venendo ai fatti, nel mio libro troverete una ricostruzione molto diversa da tutto. Ripeto, molto diversa». Che cosa ci sarà scritto nel libro in uscita?

