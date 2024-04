Fedez, Selvaggia Lucarelli annuncia un libro sul rapper, Chiara Ferragni e il Pandoro gate. Lui reagisce così

di Dajana Mrruku

L'annuncio del nuovo libro di Selvaggia Lucarelli è stato una sorpresa, non tanto l'argomento di cui tratta. "Il vaso di Pandoro" lascia ben poco all'immaginazione: il racconto dell'ascesa e della caduta dei Ferragnez, con particolare attenzione al pandoro gate, iniziato proprio dall'inchiesta della stessa giornalista. Non si sa ancora la data di uscita, ma l'annuncio ha già fatto molto rumore. Nella copertina c'è lei, Chiara Ferragni, di spalle come nella prima uscita durante la sua partecipazione a Sanremo in qualità di co conduttrice, stesso abito nero di Dior e stessa stola bianca dove, invece che "Pensati libera", c'è scritto il titolo del libro. Particolare attenzione anche a Fedez, raffigurato come falena.

Fedez, la falena

Selvaggia Lucarelli ha definito Fedez una "falena" durante una puntata del suo podcast, "Il Sottosopra": «Sanremo ha mostrato Fedez per quello che è da sempre, ha amplificato il suo problema più grande, ovvero non riuscire a godere in disparte del successo altrui, non riuscire mai a capire quando il palcoscenico non è il suo. E questo perché Fedez è una falena.

La reazione di Fedez

Fedez ha risposto prontamente alla notizia del libro, anche se non ha mai fatto nessun riferimento concreto.

«Io e la mia ossessione», ha scritto sulle sue storie e il riferimento è facilmente intuibile. Molto spesso il rapper ha accusato la giornalista di essere ossessionata dai Ferragnez e di nascondere, dietro le sue inchieste, molta invidia verso la loro vita patinata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA