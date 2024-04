Selvaggia Lucarelli annuncia “Il vaso di Pandoro”, il suo nuovo libro su Chiara Ferragni, Fedez e lo scandalo Balocco

di Dajana Mrruku

Non sembra esserci un momento di pace per Fedez e Chiara Ferragni. Selvaggia Lucarelli ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo libro dal titolo “Il vaso di Pandoro” e l'argomento principale è presto rivelato. «La storia di un'inchiesta, l'analisi sociologica di una caduta», quella dei Ferragnez. La giornalista è stata la prima a parlare della beneficenza sospetta fatta da Chiara Ferragni con la vendita del pandoro Balocco e un anno dopo, un libro che ne racconta il viaggio che l'ha portata a scoperchiare il "vaso di Pandora".

La copertina del libro annuncia già la sua protagonista assoluta, ma c'è anche un dettaglio riservato solo ed esclusivamente a Fedez.

Il dettaglio nella copertina

Un pandoro cosparso di zucchero a velo rosa (come in quello firmato Ferragni) che viene scoperchiato come un vaso, da cui sembra uscire Chiara Ferragni, di spalle come nella sua prima uscita sul palco di Sanremo 2023.

Accanto alla chioma bionda di Chiara appare un piccolo insetto: una falena. La giornalista è solita dare soprannomi ai personaggi di cui scrive e per Fedez non ha fatto certo un'eccezione. Secondo Selvaggia la falena è l'animale che più lo rappresenta.

La reazione di fan e follower è stata immediata, ma non unanime: da una parte c'è chi non vede l'ora di leggere il libro e scoprire qualcosa in più sull'ascesa e la caduta dei Ferragnez , dall'altra chi accusa la giornalista di essere ossessionata dalla coppia che in questo momento sta affrontando una separazione, oltre all'indagine per truffa aggravata nei confronti di Chiara Ferragni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 15:15

