Michelle Hunkziker, Selvaggia Lucarelli replica: «Il giudice ha dato ragione a me». Poi la presa in giro

di Dajana Mrruku

«Il giudice ha dato ragione a me, a Doppia Difesa», ha detto Michelle Hunziker durante la sua intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, dove la showgirl svizzera ha attaccato per la prima volta Selvaggia Lucarelli. Quest'ultima aveva criticato pubblicamente l'operato dell'associazione nata dall'idea di Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, sulla difesa delle donne vittime di violenza fisica e psicologica, ma non solo.

Selvaggia ha risposto all'attacco con documenti alla mano.

La risposta di Selvaggia Lucarelli

«Questa l'avevi già detta Michelle, mi hai querelata e il giudice ha dato ragione a me - ha scritto Selvaggia Lucarelli, con una foto allo schermo della televisione sintonizzato su Canale 5 e l'intervista di Michelle Hunziker a Verissimo -.

Poi la presa in giro a Michelle Hunziker, Chiara Ferragni e Barbara D'Urso: «Queste non sbagliano mai oh». Selvaggia, infatti, ha seugito attentamente il ritorno di Barbara D'Urso in tv in Rai da Mara Venier dopo l'addio costretto a Mediaset e, si pensa, seguirà attentamente anche l'intervista della Ferragni da Fazio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Marzo 2024, 19:16

