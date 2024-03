Michelle Hunziker a Verissimo, la sorpresa di Ilary Blasi e la stoccata a Selvaggia Lucarelli: «Bisogna stare attente a gettare fango»

Michelle Hunziker è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare della sua nuova edizione di Michelle Impossible. La padrona di casa ha voluto iniziare con una sorpresa incredibile da parte di una delle amiche più vicine a Michelle, Ilary Blasi che ha detto: «Io e Mich ci conosciamo da un po’ e negli ultimi anni ci siamo avvicinate molto. Ti ho vista nei momenti più belli e più difficili della tua vita, sempre con il sorriso perché tu sei così: sei forte, energica, non ti fermi mai, tra lezioni di canto, ballo.. Ma non sei stanca? Hai anche una certa età, non ti viene voglia di stare a letto? Noi abbiamo un weekend in sospeso, tu fai quello che devi fare con Michelle Impossible e poi si parte!»

Ma non solo il weekend fuoriporta. Tanti sono stati gli argomenti toccati durante l'intervista.