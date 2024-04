Iva Zanicchi, stop ai concerti? «Devo stare con mio marito. Fausto ora cammina un po'». Cosa ha detto la cantante a Verissimo

di Sara Orlandini

Iva Zanicchi è stata una degli ospiti della domenica di Verissimo. La cantante ha svelato a Silvia Toffanin che non sa ancora se in estate si esibirà: «Tutti continuano a scrivere che ci sono date di qua e di là ma non è vero». Alla battuta il pubblico è scoppiato a ridere e la cantante ha aggiunto: «Non so se mi esibirò ma anche per questioni mie personali... Forse, però, farò televisione, chi lo sa».

La malattia del marito

«Il cancro è partito dai polmoni, poi ha preso il fegato. Ha le metastasi, ma Fausto ha una forza fuori dal normale, non fa mai pesare la sua malattia, aveva raccontato tempo fa la cantante». Un amore il loro che dura da 39 anni e che non conosce ombre. «Lui mi dice io rimango qui con te e per te, dobbiamo andare via insieme, io gli ho detto vai avanti tu poi arrivo io». Cerca di sdrammatizzare tutto l'artista. È certa guarirà. «Lui doveva morire 3 anni fa ha superato tutto ma ora si è rotto una vertebra quindi non è facile la sua situazione»

L'intervista di Iva Zanicchi

La conduttrice ha mostrato a Iva un video in cui si celebra la sua carriera. Al termine del filmato, la cantante ha commentato: «Tra la prima e l'ultima immagine saranno passati 40 chili, te lo dico...

Iva Zanicchi e l'amicizia con Milva

Iva Zanicchi ha anche parlato della sua amicizia con Milva che è venuta a mancare ormai sei anni fa. La cantante ha detto: «Il nostro rapporto è sempre stato molto bello. Io sapevo che lei c'era per me e io c'ero per lei. Ci siamo sempre supportate a vicenda e siamo cresciute insieme».

