Annalisa, la frecciata di Iva Zanicchi: «Se smetterà di fare canzoni commerciali, avrà grande fortuna». Ma la vuole come nipote

Annalisa, arriva la frecciatina di Iva Zanicchi. In una recente intervista rilasciata a La Stampa, Iva Zanicchi ha trattato diversi temi raccontando della sua vita privata, del suo pensiero politico e del rapporto con i suoi colleghi per poi soffermarsi sulla musica al giorno d'oggi.

Iva Zanicchi e Annalisa, le parole speciali

Nello specifico la cantante ha voluto fare riferimento a Sanremo e alla conduzione portata avanti da Amadeus negli ultimi cinque anni, complimentandosi con il presentatore per essere riuscito a dare una nuova vita alla kermesse: «Amadeus ha fatto un miracolo. Nelle case dei ragazzi, compresa mia nipote ventenne, si formano gruppi di ascolto. Ai giovani dico che vanno bene il rap e il rock, ma non dimentichiamo la nostra melodia. Diodato è un esempio positivo», commenta l'artista prima di rivelare di essere una fan di Annalisa e che vorrebbe addirittura averla come nipote.

«Vorrei Annalisa come nipote: è raffinata anche col reggicalze e ha un’intonazione perfetta.

La Zanicchi ha dunque colto l'occasione per dare un consiglio "da zia" alla cantante anche se non sappiamo se quest'ultima li seguirà in un futuro piuttosto prossimo visto che i suoi progetti futuri seguiranno la scia di quelli presentati nell'ultimo periodo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 16:10

