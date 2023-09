Iva Zanicchi a Verissimo: «Periodo non facile, qualcuno mi protegge». Poi ricorda Berlusconi, Toffanin si commuove

di Redazione web

Iva Zanicchi è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin, oggi, domenica 17 settembre. A Verissimo, la cantante ha raccontato di non avere vissuto un'estate semplice a causa della malattia del marito Fausto Pinna che, poco tempo fa, ha scoperto di avere un tumore ai polmoni. Iva, poi, ha voluto ricordare l'affetto che la legava a Silvio Berlusconi morto il 12 giugno scorso. Silvia Toffanin si è commossa per le parole della cantante.

Orietta Berti a Verissimo: «A 80 anni sono piena di energia. L'unico rimorso? Riguarda mia mamma...»

Iva Zanicchi a Verissimo ha raccontato: «Adesso sto abbastanza bene ma non ho passato una bella estate. Quando mi chiamavano per Ferragosto io dicevo siamo al "centro tumori beach", adesso, però, spero possa passare perché so che mio marito "Pippi" è una roccia. Io, invece, sono caduta dalle scale e poteva andare molto peggio di come si è risolta. Mi sono rotta una vertebra e mi hanno operata. Dieci giorni dopo, poi, sono andata al concerto di Al Bano all'Arena di Verona per i suoi 80 anni e sono anche svenuta per la stanchezza. Comunque, credo fermamente che ci sia qualcuno che mi protegge dall’alto e io ho tanta fede: ci sono mia mamma, mio papà e il mio amato fratello».

Poi, la cantante ha ricordato anche l'amico e collega Toto Cutugno, morto il 22 agosto scorso: «Toto Cutugno è stata la voce dell’Italia nel mondo, lui ha portato in giro la nostra musica.

Il ricordo di Silvio Berlusconi

Infine, Iva Zanicchi ha voluto ricordare anche Silvio Berlusconi: «Io voglio dedicare un pensiero a una persona a me molto cara, Silvio Berlusconi, a cui ho voluto molto bene, lui era l’uomo più generoso e buono che io abbia mai incontrato, faceva moltissima beneficienza e non lo diceva. L’ultima volta che l’ho sentito mi ha fatto i complimenti per Ballando con le Stelle e, poi, ci siamo sempre divertiti molto con le barzellette». Silvia Toffanin, dopo il pensiero di Iva, si è alzata e, commossa, l'ha abbracciata.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA