Asia Argento e Anna Lou a Verissimo: «Per me lei e suo fratello sono tutto. Ecco cos'ha fatto quando stavo male»

Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi sono state due delle ospiti del salotto di Silvia Toffanin. Durante la loro intervista a Verissimo, le due hanno raccontato il loro rapporto fatto di supporto continuo e soprattutto di amicizia. Infatti, mamma e figlia sanno che potranno sempre contare l'una sull'altra. Inolte, Anna Lou e Asia hanno anche parlato della loro relazione con il cantante Morgan ex compagno dell'attrice e papà della giovane artista.

Silvia Toffanin ha chiesto ad Anna Lou che rapporto ha con mamma Asia Argento e la 22enne ha risposto: «Noi ci siamo divertite molto, abbiamo viaggiato un sacco e fatto tante cose insieme. Ho avuto un’infanzia molto stimolante e miei genitori mi presentavano sempre tante persone, non ho mai conosciuto nessuna discriminazione. Mia mamma è una persona estremamente saggia ma che ha anche le sue fragilità e mi ha insegnato davvero tanto. Noi abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto, certo, le difficoltà ci sono e ci sono state, però, riusciamo a supportarci a vicenda. Insieme ce la caviamo. Alle volte, ho sofferto ma, ora, riesco ad affrontare molto meglio le difficoltà, vado anche in terapia e questa cosa mi aiuta molto a capire come far fronte a certe problematiche».

Asia Argento, della figlia, ha detto: «Anna Lou è figlia dell’amore, è stata estremamente voluta sia da me che da suo padre. Io la volevo tantissimo ma ero comunque una ragazzina, quindi, mi sono resa conto che non è sempre stata facile, però, io volevo fortemente diventare mamma. Purtroppo, Anna Lou, per colpa mia ha dovuto vivere dei traumi che io non avrei voluto vivesse.

Il rapporto di Asia Argento con Morgan

Infine, Asia Argento ha parlato del suo rapporto attuale con l'ex compagno, ovvero Morgan: «Io e lui non abbiamo rapporti, ogni tanto mi manda della musica, ad esempio, di notte mi arrivano delle canzoni che mi manda. È un artista sempre interessante. Io penso che lui sia stato il grande amore della mia vita ma quando uno ama troppo se stesso è difficile che ami anche gli altri. Io sono serena perché ci siamo conosciuti da giovani e conosco il suo grande potenziale come artista, quindi, sono una sua fan».

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 18:28

