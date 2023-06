Asia Argento, la figlia Anna Lou compie 22 anni. I teneri auguri dell'attrice: «Un privilegio essere tua mamma»

di Redazione Web

È la figlia di due personaggi famosi come Morgan e Asia Argento, eppure Anna Lou Castoldi non ha scelto la strada più scontata: appassionata di arte, di pittura e ovviamente, di recitazione. E oggi, la ragazza compie 22 anni. Per questo evento, l'attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti della figlia: da quando era piccina fino ad una foto che le mostra insieme vestite eleganti. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Anna Lou, la figlia di Morgan e Asia Argento fa la rider: «Consegno le pizze, non voglio soldi dai miei»

Asia Argento a Domenica In: «Sobria da un anno e mezzo». Poi racconta del suicidio di Anthony Bourdain

Il post di Asia Argento

«Buon 22esimo compleanno Anna-Lou, sei la mia gioia, il mio orgoglio, la mia forza, la mia ragione di vita» - ha scritto Asia Argento a corredo del post pubblicato sul suo profilo Instagram -. Sono fiera di quello che sei, e di tutto ciò che stai diventando. La tua anima è profonda, la tua mente aperta. È un privilegio poter essere tua madre. Ti amo più di ogni cosa». Un gesto tenerissimo di una mamma per la figlia.

Il sogno di Anna Lou

Pur essendo appassionata d'arte, Anna Lou Castoldi ha lasciato Roma e si è trasferita in un piccolo borgo dove, come ha rivelato tempo fa a Fanpage, si mantiene «consegnando le pizze e dando ripetizioni d'inglese. Ma ho fatto anche la cameriera, persino il manovale, i traslochi e dipinto case. Un po' di tutto».

La figlia di Asia Argento aveva promesso alla mamma che si sarebbe mantenuta da sola. E così è stato. «Con l'arte non riesco ancora a camparci, quindi cerco di darmi da fare. Mi sto arrangiando e sto imparando tantissime cose. È vero che è stressante, ma è parte della vita».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA