La figlia di una coppia di vip imbratta un autobus e posta la foto su Instagram. Ma la "firma" permette di individuarla

Altro che street art. Sembra più il gusto di vandalizzare un bene di pubblica utilità. Il sito “” ha pubblicato una serie di screenshot, in cui appaiono scritte fatte con una bomboletta spray o un pennarello sui sedili di un autobus dell'Atac di Roma. La scritta in questione, o come viene chiamata dai graffitari, il tag, sarebbe la firma di, la figlia sedicenne die del cantante Morgan. Le fotografie, riportate dal sito, sarebbero state scattate dalla ragazza e postate su Instagram Stories, che come sanno bene gli utenti del social, durano appena 24 ore e poi scompaiono. Ma in questa vicenda, il condizionale è d'obbligo, perché imbrattare mezzi di trasporto pubblici è un reato punibile secondo l'articolo 639 del codice penale, con la reclusione da uno a sei mesi o con una multa da 300 a 1.000 euro. Secondo quanto riporta il sito Roma fa schifo, gli screenshot sono stati salvati da un follower della pagina di Anna Lou e poi caricati sulla pagina Facebook di Roma fa schifo. Se fosse vero, non sarebbe un bell'esempio da mostrare ai coetanei della figlia d'arte. Potrebbe innescare quella dinamica di imitazione, di cui una città come Roma, dove cittadini ed amministrazione lottano ogni giorno contro il degrado, non ha bisogno. Soprattutto perché Anna Lou Castoldi sul profilo Instagram può vantare oltre 33 mila seguaci. Scorrendo le fotografie che la ragazza ha postato sul suo account, una in particolare ci riporta ai tag sui sedili del bus. Il titolo del post è “bus bus” e la giovane con le mani in segno di vittoria è ritratta seduta vicino ad un sedile, che sembra quello di un autobus, dove c'è una scritta, cioè un tag, che sembra simile a quello riportato da Roma fa schifo.