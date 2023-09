Verissimo, dagli attori di "Terra Amara" Demir e Ylmaz a Micaela Ramazzotti: ecco tutti gli ospiti del weekend

Sabato 16 e domenica 17 settembre Silvia Toffanin riapre il salotto pomeridiano di Verissimo. Come sempre tantissimi ospiti tra cui i protagonisti della soap dei record "Terra Amara", Demir e Ylmaz, ma anche Micaela Ramazzotti reduce dal grande successo del Festival del Cinema di Venezia.

Verissimo: dagli attori di "Terra Amara" Demir e Ylmaz a Micaela Ramazzotti, ecco tutti gli ospiti del week end

Anticipazioni

La prima puntata di Verissimo ha registrato una media di 1,8 milioni di spettatori nella prima parte pari al 22,80% di share. Un successo conclamato per Silvia Toffanin che torna su canale 5 per il consueto doppio appuntamento del sabato e della domenica.

Ospiti del sabato:

Per tutte le fan di “Terra Amara” intervista esclusiva e imperdibile al protagonista della soap di Canale 5 Ylmaz, interpretato da Uğur Güneş. Sarà ospite di Silvia Toffanin Micaela Ramazzotti, attrice affermata e ora regista premiata per la sua opera prima al Festival del Cinema di Venezia con il film “Felicità”.

Prima volta insieme a Verissimo anche per Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi. E ancora Alena Seredova rivivrà le emozioni del suo recente matrimonio con Alessandro Nasi.

Nella domenica di Verissimo:

Domenica 17 settembre Silvia Toffanin accoglierà in studio, per un’intervista importante ed esclusiva, Emanuele Filiberto di Savoia. Anche in questo appuntamento domenicale il pubblico che ama la soap “Terra Amara” non potrà perdersi la prima intervista in Italia di Demir, interpretato dall’attore Murat Ünalmış.

Per la prima volta a Verissimo sarà ospite Edwige Fenech. Infine, in studio Iva Zanicchi e Barbara Palombelli, appena tornata in onda con la nuova stagione di Forum.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 15:45

