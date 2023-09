Lutto nel mondo della musica per la morte di Franco Migliacci, autore di alcuni dei principali successi della canzone italiana. Ha scritto tra gli altri per Mina, Milva, Patty Pravo, Modugno e Gianni Morandi. Quest'ultimo ha voluto ricordarlo usando parole non solo di stima ma di grande affetto

Franco Migliacci, morto il paroliere e autore di "Nel blu dipinto di blu". Aveva 92 anni

Morte Franco Migliacci, il ricordo commovente di Gianni Morandi «Mi ha cambiato la vita». Ecco i brani più famosi

X Factor 2023, Angelica commuove tutti. Ambra in lacrime «Mi sono accordata con il tuo dolore». Ecco di chi stanno parlando

Il ricordo di Morandi

«Sono profondamente commosso dalla scomparsa di Franco Migliacci. Ci eravamo sentiti anche poco tempo fa e con lui se ne va una persona che ho avuto la fortuna di incontrare e che ha cambiato completamente la mia vita e la mia carriera».

Queste le parole di Gianni Morandi in ricordo di Franco Migliacci scomparto all'età di 92 anni. «A Franco, oltre alla profonda stima, mi ha sempre legato un grandissimo affetto personale. E’ stato lui, nei primissimi anni 60’, a convincere la casa discografica RCA italiana a credere in me e ha scritto per me i brani più importanti della mia carriera: da “Fatti mandare dalla mamma …”, a “C’era un ragazzo…”, “In ginocchio da te”, “La Fisarmonica” e moltissimi altri brani fino a “Uno su mille” che, negli anni ’80, mi ha riportato al successo dopo un lungo periodo di crisi. Gli sarò per sempre grato e sono certo che le centinaia di canzoni che ha scritto, compresa la leggendaria “Nel blu dipinto di blu” composta con Modugno, lo manterranno vivo nella memoria di tutti noi»

Le canzoni più famose scritte per Morandi

Franco Migliacci ha scritto delle pietre miliari della musica italiana da "Nel blu dipinto di blu" cantata da Modugno, ad "Ancora" di de Crescenzo. Da "Che sarà" José Feliciano e i Ricchi e Poveri a "La Bambola" di Patty Pravo.

Ha cambiato la vita di molti artisti tra cui proprio Gianni Morandi per il quale scrive successi come "Andavo a cento all'ora", "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte", "In ginocchio da te", "La Fisarmonica","C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones" e "Uno su mille".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA