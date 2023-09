X Factor 2023, Angelica commuove tutti. Ambra in lacrime «Mi sono accordata con il tuo dolore». Ecco di chi stanno parlando

Angelica Bove ha commosso tutti con la sua performance durante la prima puntata di X Factor 2023 andata in onda giovedì 14 settembre su Sky. Ambra è stata quella che ha empatizzato di più con l'aspirante cantante che ha dedicato la sua performance a una persona che non c'è più. Ma andiamo con ordine.

Angelica commuove tutti. Ambra in lacrime «Mi sono accordata con il tuo dolore».

La performance

Angelica Bove ha incantato il pubblico e i giudici con la sua performance nella prima puntata di X Factor 2023. La giovane cantante ha portato "La Notte" di Arisa spiegando che rappresenta in pieno il dolore che sta provando. I giudici le chiedono se abbia voglia di raccontarlo, ma lei preferisce farlo con la musica.

L'esibizione è da brividi, sono tutti con gli occhi lucidi, Morgan commenta «Tutti si identificano in un dolore, perchè?», alla domanda risponde senza esitazione Ambra «Perchè è il posto più comodo dove stare, certe volte. Angelica mi sono accordata con il tuo dolore». Applausi, standing ovation e quattro sì.

Ma di chi sta parlando la dolce Angelica?

Il lutto

A svelarlo è lei stessa sulla sua pagina Instagram con una struggente dedica al papà, che da come si evince non c'è più, «Vorrei potermi dire che non trovo le parole, ma basta scavare così poco in questa sofferenza logorante per trovare tante di quelle parole, troppo forti, troppo instabili, troppo difficili da accettare».

Angelica scrive una lunga e dolorosa lettera d'addio al papà che non c'è più che è piena d'amore: «Non posso usare verbi al passato per ricordarti attraverso le parole, perché il nostro È un amore troppo vivo per finire con un “L’HO AMATO alla follia” e tu SEI un uomo e un padre troppo grande per finire con un “ERA inspiegabilmente immenso”.



“La vita DEVE andare avanti” dicevi, poi, senza preavviso, sei diventato un ammasso di ricordi meravigliosamente intensi ma troppo dolorosi da ricordare senza di te, e quella frase ha perso completamente di importanza, perché tu SEI il braccio che ha mosso ogni singola catena della mia vita insieme a mamma, e senza la tua anima affianco alla mia tutta la realtà che mi circonda perde di significato.



Non ho rimorsi; mi sono sempre goduta il padre e l’uomo che SEI in ogni tua essenza, con il massimo della gratitudine a cui si potrebbe mai aspirare e con l’estrema consapevolezza di essere fortunata come nessun altro al mondo ad avere te e mamma al mio fianco.



Non è accettabile nemmeno l’idea di non poter più rifugiare le mie paure sulle tue gambe, tra le tue braccia e nelle tue parole ineguagliabili. Non ci sarai tu ad accendere la luce quando avrò paura di affrontare le sfide della vita, come hai sempre fatto; non ci sarai fisicamente, questa è una realtà troppo crudele da accettare, ma QUESTO amore che mi ha legata così intensamente a te, mi accompagna e mi accompagnerà in ogni singolo istante della mia presenza sulla terra. Saremo sempre io e te amore mio, “a mano a mano” verso l’infinito e oltre. La tua Dengiolina».

