Morgan e Fedez, primo incontro a X Factor: il rapper non replica. Tensione tra i due giudici?

La conferenza stampa di presentazione del talent show "X Factor" si è aperta con l'attenzione concentrata sul caso di Morgan. Sky ha accettato le scuse del giudice, che aveva pronunciato frasi omofobe durante un concerto qualche settimana fa. Ma la bufera mediatica che ne è scaturita non si è certo esaurita.

Morgan, per cercare di rimediare all'errore commesso sul palco, ha deciso di devolvere la metà del suo compenso a Casa Arcobaleno, un'organizzazione che aiuta giovani in difficoltà dopo il coming out. Ma le parole al vetriolo di Morgan, durante il suo concerto, non si erano esaurite lì. Un altro obiettivo dei suoi attacchi è stato Fedez, compagno di banco alla giuria di X Factor... scopriamo insieme cosa è successo al primo incontro ufficiale tra i due.

Torna X Factor, Morgan perdonato: «Donerà parte del cachet ad associazione contro l'omofobia»

Morgan, X Factor accetta le sue scuse dopo le frasi omofobe. Il musicista donerà metà del suo cachet a Casa Arcobaleno

Morgan e Fedez insieme

L'attacco agli omosessuali non è stato l'unico. Anche su Fedez, infatti, Morgan non si era risparmiato e aveva espresso critiche durante il famigerato show.

Inoltre, ha dichiarato che «ho avuto il fuoco di Sant'Antonio quando è successo questa cosa, quindi ero impegnato in cose più importanti per la mia salute… non credo ci sia bisogno di addentrarci, andiamo oltre e basta».

Photo Credits: ufficio stampa Sky, Kikapress music by Korben

LEGGI ANCHE : -- Dargen e Ambra mandano frecciatine a Morgan con dei post sui social: ecco cosa hanno scritto

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA