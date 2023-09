Francesca Michielin assente alla presentazione di X-Factor 2023 (ma tornerà per i Live): come sta la cantante dopo l'operazione

di Redazione web

Francesca Michielin come sta? Preoccupano ancora le condizioni di salute della cantante che dopo un delicato intervento ha cancellato il suo tour. Ad allarmare i fan anche l'assenza della Michielin alla conferenza stampa per la presentazione della nuova edizione di “X Factor 2023”, che parte il 14 settembre su Sky, ma tornerà sul palco del talent da conduttrice per le puntate live, previste dal 26 ottobre. All'inizio della conferenza il pensiero va a lei, Antonella d’Errico parte così: «Saluto la giuria, un grande abbraccio a Francesca».

Francesca Michielin assente alla conferenza di X-factor

La cantautrice-conduttrice, come annunciato venerdì scorso sui suoi social, ha infatti bisogno di prendersi «ancora qualche settimana» di riposo, dopo un intervento chirurgico a cui ha dovuto sottoporsi ad agosto.

I fan la vedranno comunque anche nelle prime puntate di “X Factor”, registrate prima dell'operazione: le due di Audition (in onda il 14 e 21 settembre), le due di Bootcamp (il 5 e 12 ottobre) e la puntata dedicata alle Home Visit (il 19 ottobre).

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 15:46

