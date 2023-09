Francesca Michielin, come sta la cantante? Tour annullato per motivi di salute: «Dolori insostenibili dopo l'intervento»

di Redazione Web

Francesca Michielin è stata costretta ad annullare tutte le date del suo tour a causa di alcuni problemi di salute che la tormentano da qualche mese. La musicista e conduttrice di X Factor, aveva fatto sapere ai suoi fan di doversi operare. Non ha voluto dire di cosa si tratta, ma ha spiegato che era un problema insistente che aveva da tempo, che aveva provato a rimandare, ma alla fine i dolori non glielo hanno permesso e ha dovuto prendersi una pausa. Le sue condizioni sono buone, ma i medici le hanno consigliato ancora riposo, per questo dovrà annullare le ultime date del suo tour.

Grande Fratello, Rosanna Fratello possibile concorrente: ecco chi è

Kourtney Kardashian incinta del quarto figlio, intervento d'urgenza per salvare il feto

I problemi di salute

Francesca ha scelto di essere trasparente con il suo pubblico e in un lungo post su Instagram ha spiegato cosa è successo: «Nell’ultimo anno ho capito che non sempre possiamo avere il controllo su tutto, anzi: ho capito, o meglio, ho accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di “imperfezione”, di profonda insicurezza e vulnerabilità, anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo. Vi scrivo questo perché proprio un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico. Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante la presenza costante del dolore, ma l’ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità».

L'intervento

La Michielin prosegue tranquillizzando i fan e spiegando che non si tratta di nulla di grave e che le sue condizioni sono migliorate sotto alcuni punti di vista: «Sia chiaro: ci sono problemi ben più gravi del mio, ero e sono una persona molto fortunata e ho affrontato questo disagio con lo spirito più propositivo possibile, e il tour, in modo particolare, con la vostra presenza, mi ha dato un’energia incredibile. Purtroppo in questi dodici mesi, nonostante diversi tentativi, il problema non è rientrato, anzi: ho dovuto fare un intervento abbastanza invasivo - un mese fa - perché non avevo alternative. Ma, anche se a malincuore, l’ho accettato, proprio perché a quanto pare era questo l’unico percorso percorribile per tornare a stare meglio». Francesca aveva così interrotto il tour, ed era poi tornata sui social dicendo che tutto sembrava andare per il meglio: «L’intervento è fortunatamente riuscito benissimo grazie a un personale medico eccellente a cui non smetterò mai di essere grata e, anche se diverso dal solito, è stato un agosto ricco di affetto, creatività, lentezza, natura, e le vostre good vibes che sono arrivate tutte con la vostra costante premura e attenzione. Negli ultimi dieci giorni, come da “protocollo”, sono tornata, lentamente, a fare musica. Provando a fare il consueto training vocale, ho avvertito dei dolori addominali sempre più importanti, che si sono intensificati e sono diventati insostenibili. Pensavo sarebbero rientrati, che era tutto normale, ma ogni giorno stavo sempre peggio».

Le scuse

Oggi però è arrivata una brutta notizia per lei dai medici: «Veniamo a oggi, venerdì: i medici, dopo diverse visite, mi hanno detto che mi devo fermare più del tempo inizialmente suggerito.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA