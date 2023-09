Kourtney Kardashian incinta del quarto figlio, intervento d'urgenza per salvare il feto

di Redazione Web

Kourtney Kardashian ha rotto il silenzio sui social dopo che era nato il sospetto che le fosse accaduto qualcosa di grave. La sorella della più famosa Kim ha spiegato di aver subito un intervento d'urgenza al bambino che sta aspettando dal marito Travis Barker. I primi sospetti sono nati proprio dopo che il batterista dei Blink 182 aveva lasciato il tour per correre dalla moglie.

Uomini e Donne, furiosa lite tra Gianni Sperti e Aurora. Lui minaccia: «Ti denuncio»

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: crisi realmente superata? La mamma di lei blocca il dj sui social

Il post

«Sarò sempre grata ai dottori che hanno salvato la vita al mio bambino», esordisce Kourtney nel lungo post in cui si mostra in un letto di ospedale mano nella mano con Travis. «Ho avuto tre gravidanze molto facili e non pensavo potesse accadermi qualcosa. Il bambino ha avuto bisogno di un intervento chirurgico fetale urgente. Chi non ha vissuto una situazione simile non può capire la paura che si prova. Sia lodato Dio, uscire col mio bambino nella pancia è stata la benedizione più grande. Grazie anche a mio marito, che è scappato da me lasciando il tour, sei la mia roccia», ha poi concluso.

Le parole di Travis

L'operazione è andata bene, ma non si conoscono le cause che abbiano portato all'intervento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA