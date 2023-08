Mamma uccide la figlia appena nata: «Non volevo si scoprisse che mi drogavo»

di Redazione Web

Ammette di aver annegato la figlia neonata nella vasca da bagno per nascondere l'uso di metanfetamine. Taylor Blaha, 24 anni, ha inizialmente negato ogni accusa in merito all'omicidio della figlia, ma in aula di tribunale ha confessato tutto. La giovane ha spiegato di aver ucciso sua figlia Kayleen Lee Blaha poco dopo la sua nascita per nascondere la metanfetamine che sarebbero state sicuramente trovate nel corpo della piccola.

L'omicidio choc

Il padre della piccola, Brandon Thoma, 31 anni, avrebbe avvolto la neonata in un sacco della spazzatura e dopo averla soffocata l'avrebbe messa in uno zaino. Le riprese di sorveglianza hanno mostrato Thoma che lasciava l'appartamento con uno zaino con un oggetto di grandi dimensioni al suo interno e tornava 20 minuti dopo con una borsa vuota.

La confessione

La donna ha spiegato di aver assunto metanfetamine regolarmente verso la fine della gravidanza: Brandon Thoma mi ha convinto che se il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale avesse scoperto che facevo uso di metanfetamine, mi avrebbero portato via mia figlia e non l'avrei mai più rivista», ha confessato la donna in aula, «Mi ha convinto che l'unica via d'uscita era annegare il bambino nella vasca da bagno». Il corpo della piccola, però, ancora non è stato ritrovato.

