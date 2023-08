Listeria nel frappè del fast food, morte tre persone per il batterio killer

di Redazione Web

Tre persone sono morte dopo aver consumato tre milkshake per la contaminazione di un batterio. I funzionari sanitari hanno trovato la listeria nelle bevande di un fast food in una filiale di Frugals a Tacoma, Washington, negli Stati Uniti. Il Dipartimento della Salute dello Stato di Washington ha notato che i batteri erano presenti in “tutti i gusti di frappè” venduti al ristorante.

I casi

Si tratta di una vera e propria epidemia secondo le autorità che ha fatto sì che tre persone fossero portate in ospedale in gravi condizioni. Sembra che le macchine per il gelato utilizzate non siano state pulite correttamente: «Il ristorante ha smesso di usare le macchine per il gelato l'8 agosto, ma la listeria può far ammalare le persone fino a 70 giorni dopo», si legge in una nota.

Gli esperti

La maggior parte di coloro che entrano a contatto con la listeria normalmente non sviluppano gravi patologie, ma soggetti fragili e donne in gravidanza possono avere gravi conseguenze. «Le impronte genetiche dei batteri nei frappè mostrano che si tratta dello stesso ceppo di listeria che ha ricoverato sei persone tra il 27 febbraio e il 22 luglio (cinque persone nella contea di Pierce e una persona nella contea di Thurston)», hanno fatto sapere le autorità. Tutti e 6 i soggetti colpiti presentavano condizioni che indebolivano il loro sistema immunitario, ha aggiunto il dipartimento, ma tre di loro non sono riuscite a sopravvivere.

