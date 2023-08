Infermiera killer, i diari choc di Lucy Letby: «Non avrò mai figli e non saprò mai com'è avere una famiglia»

di Redazione Web

Lucy Letby, l'infermiera che ha ucciso 7 bambini appena nati e aveva progettato di ucciderne altri 9, è stata condannata all'ergastolo. La donna aveva iniziato ad uccidere i bambini prematuri che nascevano mentre lavorava nel reparto di maternità del Countess of Chester Hospital, Inghilterra occidentale, tra il 2015 e il 2016. Dopo diverse segnalazioni sono scattate le indagini, l'arresto e poi il processo che è giunto al termine.

Maestra resta incinta e viene licenziata, il tribunale dà ragione alla scuola cattolica: «Ha fatto sesso prima del matrimonio»

Ricercato sogna di fare il poliziotto: presenta domanda alle forze dell'ordine e supera le visite mediche, poi la sorpresa

I diari

Nel corso delle indagini è però emerso un altro particolare choc della vicenda. Non solo le terribili modalità con cui l'infermiera uccideva i neonati, ma anche le motivazioni che l'hanno spinta a compiere il folle gesto.

Letby avrebbe agito per attirare su di sé l'attenzione.

Nel suo diario la donna avrebbe annotato i suoi crimini. Si definiva in quelle pagine una persona terribile, si sentiva in colpa e aggiungeva: «Non avrò mai figli e non saprò mai com'è avere una famiglia».

Le indagini

Sembra quindi che abbia agito per il dolore di non avere dei figli, inizialmente, poi per attirare l'attenzione su di sé. Secondo gli inquirenti, la donna sapeva di essere oggetto di indagine e dal 2017, poco prima che le forze dell'ordine la arrestassero, pare che abbia iniziato a distruggere vari documenti ad eccezione dei suoi diari, probabilmente allo scopo di essere letta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA