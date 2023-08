Ricercato sogna di fare il poliziotto: presenta domanda alle forze dell'ordine e supera le visite mediche, poi la sorpresa

di Redazione Web

Sebbene fosse latitante il suo sogno era quello di fare il poliziotto. Il 24enne Justin C. Carter è stato tradito dalla sua più grande passione e arrestato dopo aver presentato la domanda per entrare a far parte delle forze dell'ordine. Carter aveva fatto domanda per la posizione di agente di polizia tramite un'applicazione online mentre si nascondeva nella Carolina del Sud. Una mossa azzardata che gli è costata l'arresto.

L'errore

Il giovane della Georgia era ricercato per violazione della libertà vigilata in Georgia, ma era riuscito a fuggire in un altro Stato degli Usa e a nascondersi. Il suo sogno di fare il poliziotto è stato fatale. Convinto probabilmente che gli agenti non si sarebbero accorti di nulla ha presentato domanda per le selezioni, ma al momento dei controlli era emersa la sua fedina penale e il mandato.

Le indagini

Secondo le autorità il fuggitivo si era già recato in Arkansas per il test di idoneità fisica, ma è stato a quel punto che sono state notate delle discrepanze nel suo aspetto fisico rispetto ai controlli precedenti.

Il giorno successivo, l'aspirante agente ha incontrato nuovamente la polizia, convinto di continuare le selezioni, ma è stato arrestato subito dopo.

