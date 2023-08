Sorpreso con la droga a un posto di blocco: l'incredibile trucco per scampare all'arresto

di Redazione Web

Finge di avere un infarto mentre viene arrestato durante un controllo a un posto di blocco della polizia. Brent Christopher Heath, 40 anni, residente a Palm Coast, negli Usa, è stato accusato di possesso di stupefacenti e di inosservanza alle forze dell'ordine dopo aver cercato di fuggire a seguito di un controllo.

Il controllo

Heath era stato fermato a un posto di blocco per un normale controllo, quando un agente ha però notato l'odore di marijuana proveniente dal veicolo, avviando una perquisizione. A quel punto sono emerse diverse dosi di marijuana e fentanil. Proprio appena si è reso conto di essere nei guai però l'uomo ha simulato un attacco cardiaco così sono stati chiamati i soccorsi sul posto.

Le accuse

I sanitari hanno però verificato facilmente che l'uomo stava benissimo. È stato controllato sul posto da un'unità medica ma non è stato possibile valutarlo adeguatamente a causa delle sue azioni e del suo comportamento, quindi è stato trasportato ad AdventHealth South dal vice Huzior ma non aveva nulla. Heath pare avesse precedenti penali e in passato è stato arrestato in passato per abusi su minori, violenza domestica e furto aggravato.

