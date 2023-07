Costringe il figlio a dare fuoco alla casa per due volte, la truffa per riscuotere i soldi dell'assicurazione

di Redazione Web

Costringe il figliastro a dare fuoco alla casa per due volte per poter riscuotere i soldi dell'assicurazione. Courtney Sellers, 34 anni, di Screven, avrebbe convinto suo figlio a bruciare la loro casa di Pine Circle, in Georgia, al solo scopo di riscuotere i soldi dell'assicurazione. Il suo piano è stato però scoperto e la donna è finita in carcere con l'accusa di truffa.

La dinamica

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Jesup chiamati a spegnere l'incendio, ma dai primi rilievi è emerso subito che c'era qualcosa di strano. «Sulla base del filmato e delle interviste condotte, gli investigatori hanno stabilito che la signora Sellers ha costretto il figliastro ad appiccare un incendio all'interno della casa per i soldi dell'assicurazione in due diverse occasioni», ha dichiarato John King, commissario per le assicurazioni e la sicurezza antincendio.

Le accuse

Sebbene vari a seconda della copertura, secondo l'Insurance Information Institute, nel 2022 il rimborso assicurativo medio per le richieste di risarcimento per incendi e corto circuito supera anche i 70 mila dollari.

Martedì 25 Luglio 2023, 15:16

