Chiama 60 volte il marito durante la partita di calcio. Lui non risponde e la denuncia per molestie

Chiama il marito per decine di volte durante una partita di calcio e lui la denuncia. Joanne Healey, 59 anni, ha chiamato più volte suo marito Steve, 60enne, mentre guardava un match del campionato inglese, tra Chelsea e Manchester United, con i suoi amici. L'uomo non ha mai risposto, spingendo addirittura la moglie ha chiamare anche i suoi amici, con un fare decisamente ossessivo.

I fatti

La donna voleva che il marito tornasse a casa, ma lui ha ignorato le chiamate. La 59enne ha iniziato così a tormentare anche degli amici de marito, sulla loro linea fissa denigrandoli come "pedofili" ed etichettando la donna come "sgualdrina", una volta ottenuta risposta, e costringendoli a lasciare il telefono staccato. Un comportamento veramente eccessivo che ha spinto sia il marito che gli ex amici a denunciarla per molestie e offese.

Il processo

Pare però che Joanne avesse problemi di alcolismo e che pochi giorni prima dell'incidente sarebbe stata cacciata dalla scuola di arti marziali gestita dagli amici della coppia.

