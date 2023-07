Influencer trans uccisa dall'ex fidanzato: «Ha sciolto il corpo nell'acido ma ha conservato la testa e un tatuaggio»

di Alessia Strinati

Un'influencer transgender è stata picchiata a morte e decapitata dal suo ex fidanzato. La donna è stata uccisa e sciolta nell'acido, ma il suo aguzzino ha voluto conservare "per ricordo" la sua testa e alcuni lembi di pelle con i suoi tatuaggi. Noa Milivojev, di Kovilj in Serbia è stata così brutalmente uccisa da Ognjen Dabetic, 33 anni.

L'avvertimento dei genitori

Il giorno in cui è morta aveva detto ai suoi genitori che si sarebbe incontrata con il suo ex. La famiglia si era accorta che l'uomo aveva abusato di lei, che le aveva fatto violenza, per questo le avevano vietato di recarsi nella capitale Belgrado. L'adolescente si è però rifiutata ed è andata lo stesso al suo appuntamento. «Le abbiamo vietato di andare a casa sua, ma era ossessionata da lui», ha raccontato la madre, «L'ho supplicata e ho pianto, e le ho detto per favore non andare, non ti rispetta e ti picchia, ma lei non ha ascoltato».

La ricostruzione

Secondo quanto raccontato dalla donna la ragazza le avrebbe detto di amare molto il suo ex, specificando che avrebbe dato anche la sua vita per lui.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 16:05

