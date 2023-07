Cadaveri di due neonate trovati nel sacco della spazzatura: scoperta choc all'asilo nido

Due neonate sono state trovate morte nei bidoni dell'immondizia di un asilo nido. La scoperta choc è stata fatta da una squadra di pulizie all'interno di un bagno presso la struttura nel campus del Northwestern Memorial Hospital a Streeterville, a Chicago, negli Usa. Pare che nello stesso centro sia stata trovata una donna, trasferita poi in ospedale, curata in seguito per ferite che non sono state specificate.

La scoperta choc

Secondo un comunicato diramato dalla polizia: «Le bambine erano in un sacco della spazzatura. Non respiravano quando sono arrivati i primi soccorritori». I soccorsi hanno trasportato i corpicini in ospedale dove è stato poi dichiarato il decesso, mentre gli agenti hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Le indagini

Pare nella vicenda sia coinvolta un'impiegata del nido. Non sono state rilasciate altre notizie, ma la donna portata in ospedale potrebbe essere anche la mamma delle bambina. Sono tuttavia ignoti i motivi che possano aver spinto il colpevole a un simile gesto e se le bambine siano morte prima o dopo il parto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 11:39

