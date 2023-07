Papà lascia la figlia di 9 mesi sola in auto, i ladri la rubano con la bimba a bordo. La mamma disperata: «Riportatemela»

di Alessia Strinati

Una bambina di appena 9 mesi è stata rapita mentre si trovava sul sedile posteriore dell'auto del papà. La piccola Harlow Darby Freeman, è scomparsa nella zona di Crest Avenue a Parrish, in Alabama, intorno alle 18:50 di ieri, ora locale e da allora sono iniziate le ricerche incessanti da parte della polizia e di tutta la sua famiglia. Secondo la ricostruzione del padre la piccola era sola in auto quando il veicolo è stato rubato.

Il rapimento

L'uomo ha raccontato di aver lasciato la bimba sul sedile posteriore della vettura e di essersi fermato per qualche minuto a casa di un amico. Uscendo si è accorto che l'auto era sparita e non c'era più traccia nemmeno della bambina. Il dipartimento di polizia di Parrish ha emesso un Amber Alert, il sistema di allarme nazionale in caso di sospetto rapimento di minore, chiedendo a chiunque sappia qualcosa o abbia visto strani movimenti di segnalarli, visto che la piccola potrebbe essere in "estremo pericolo".

La famiglia

All'appello degli agenti si è unito anche quello della mamma della piccola, Bethany Smith, con una serie di post su Facebook: «Vi prego, restituitela», ha scritto la donna sul social, aggiungendo: «La mia macchina è stata rubata e la bambina era sul sedile posteriore.

