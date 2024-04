Oroscopo della settimana, Venere in Toro e Marte in Ariete. Cambiano le frequenze astrali: passione e irruenza, chi sale e chi scende

L'oroscopo della settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024 riserva due importanti novità astrali: Venere raggiunge il Sole in Toro; Marte lascia il segno dei Pesci e entra in Ariete. Cambiano le frequenze in amore. Alcuni potrebbero voler forzare la mano agli eventi. Se in ambito sentimentale cresce passione e tendenza a fare le cose sul serio; sul lavoro e nei rapporti la tendenza è quella di essere troppo precipitosi. Tuttavia, trattandosi di pianeti veloci, Venere avrà effetti più significativi per i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) mentre Marte amplificherà la forza e l'irruenza dei segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario).

Le previsioni di Leggo per la settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024.

Oroscopo, Mercurio in Ariete non è più retrogrado: è tempo di agire. Cosa cambia