Bambina di 10 mesi dimenticata in auto sotto al sole dalla babysitter, la mamma la trova morta dopo 5 ore. Dentro c'erano 60 gradi

La babysitter dimentica la bambina di 10 mesi in auto e la piccola muore. A fare la terribile scoperta è stata la mamma della piccola, che è stata dimenticata per ore nella vettura parcheggiata al sole all'interno della quale la temperatura aveva raggiunto quasi i 60 gradi. La donna rientrando e non vedendo la piccola ha capito che era ancora nella vettura, ma ormai era troppo tardi.

I fatti

La terribile tragedia è avvenuta a Macclenny, nello stato della Florida, in Usa, dove la babysitter 46enne Rhonda Jewell è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di omicidio colposo aggravato di un bambino. Secondo l'inchiesta dell'ufficio dello sceriffo della contea di Baker, la donna ha lasciato la bambina nel seggiolino per almeno 5 ore, senza che le venisse mai il dubbio. Da tempo la donna si occupava della piccola e per la mamma la 46enne era una persona fidata.

Le accuse

Rhonda Jewell aveva preso la bimba dalla nonna e in auto si era recata in un'altra casa dove faceva da babysitter ad altri bambini, col patto che sarebbe stata la madre a prelevare la neonata nel primo pomeriggio.

