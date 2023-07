Bambino di tre anni lasciato da solo in auto muore sotto il sole cocente: la mamma ha dimenticato di portarlo all'asilo

La mamma si è dimenticata di portarlo all'asilo e si è diretta subito al lavoro. La donna, avrebbe dovuto accompagnare suo figlio all'asilo, come ogni mattina, prima di affrontare la giornata lavorativa, ma qualcosa è andato storto. Il piccolo è rimasto per ore chiuso in auto sotto il sole cocente. Dimenticato in macchina dalla donna che lo amava più di qualsiasi cosa al mondo. E, solo nel pomeriggio, un passante ha lanciato l'allarme.

ÚLTIMA HORA 🔴 | Muere un niño de tres años en O Porriño al quedar olvidado varias horas en el coche de su madre https://t.co/7aylVyvD0F — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) July 6, 2023

Bambino di 3 anni dimenticato in auto: morto sotto il sole

La tragedia è avvenuta nel comune di Pontevedra, a nord ovest della Spagna.

I medici accorsi sul posto, insieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco che hanno aperto l'auto, però, non hanno potuto che constatare la morte del piccolo.

Sul corpicino del bambino verrà effettuata l'autopsia: l'ipotesi è che a ucciderlo sia stato un colpo di calore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Luglio 2023, 15:09

