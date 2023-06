Bambino di 3 anni dimenticato sullo scuolabus, bloccato dalla cintura del seggiolino è rimasto solo per 8 ore: «Disidratato ma sta bene»

di Redazione web

Un bambino di 3 anni è stato dimenticato sullo scuolabus, bloccato dalla cintura del seggiolino e lasciato da solo per 8 ore: è quanto accaduto a Campli, in provincia di Teramo. Il piccolo è stato soccorso quando iniziava a sentirsi male, a causa della disidratazione. E a denunciare l'accaduto sui social è stato un parente del bambino.

La denuncia su Facebook della zia del bambino

«Mio nipote è ancora vivo, anche se disidratato e con evidenti lividi sul corpo causati dalla cintura del seggiolino, a cui è rimasto legato durante tutto quel tempo», ha scritto su Facebook la zia del piccolo, Maria Firmani.

«Alle 16 l'assistente e l'autista dello scuolabus hanno riportato mio nipote di 3 anni a sua madre dicendo: "Signora, ci scusi, abbiamo dimenticato vostro figlio per 8 ore all'interno dello scuolabus" - scrive nel post Maria Firmani -. Ciò è accaduto perché l'assistente non ha controllato. Non si rendono conto che un bambino può addormentarsi? Le uniche parole che sono riusciti a dire sono state: "Non ci denunciate...". Denunciarli è il minimo, e sono stati solo fortunati che mio fratello non fosse lì quando hanno riportato il bambino disidratato. Non voglio nemmeno immaginare in che condizioni fosse».

Il bambino, poi, è stato portato in ospedale dove è stato preso in cura dai medici.

I familiari hanno presentato denuncia.

Sabato 17 Giugno 2023

