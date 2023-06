Antonella Clerici, tweet contro i TheBorderline: «Colpa nostra? Come educhiamo i figli? L'illusione dei soldi facili porta a tali tragedie?»

di Redazione web

Antonella Clerici ha commentato aspramente la morte di Manuel Proietti, bambino di 5 anni vittima di omicidio stradale a Casal Palocco, Roma, per mano di un Suv Lamborghini guidato da uno youtuber dei TheBorderline, lo scorso 14 giugno 2023. Sul caso, numerosi sono i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono espressi contro i ragazzi coinvolti, trovando il favore del proprio pubblico e quello degli youtuber che condividono il dissenso sul dramma accaduto alle porte della Capitale.

La conduttrice si è espressa in maniera dura su Twitter su cui, incredula, si chiede come sia possibile che per dei like sui social possano accadere tali tragedie. Ecco quanto ha affermato.

Il tweet di Antonella Clerici

La conduttrice Rai non è riuscita a trattenersi circa l'omicidio stradale del piccolo Manuel Proietti.

Ma dove andremo a finire? La colpa e' anche nostra? Come educhiamo i ns figli? Possibile che la visibilita', i follower, l'illusione dei social e dei soldi facili porti a tragedie simili? Alterati da cannabis e alcool? E dopo aver ucciso un bimbo di 5 anni riprenderlo con il tel — Antonella Clerici⭐️ (@antoclerici) June 16, 2023

La colpa, secondo la conduttrice, è anche dei genitori che oggi non si impegnano abbastanza nell'educazione dei propri figli. Con queste affermazioni, Antonella Clerici, si unisce ad un coro di odio nei confronti di una parte delle nuove generazioni che hanno perso la lucidità delle proprie azioni e che vede proprio nei genitori una scia di rabbia e rancore.

