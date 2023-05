Maltempo in Romagna, Antonella Clerici scoppia in lacrime in diretta: «Scusatemi, ma penso a quella povera gente» VIDEO

di Redazione web

Il maltempo ha messo in ginocchio l'Emilia-Romagna. Tutta Italia osserva le immagini drammatiche che arrivano da Faenza, Cesena, Lugo e le altre città colpite dall'alluvione. Difficile restare impassibili, soprattutto per chi a quella terra è legato. Come Antonella Clerici, che a "È sempre Mezzogiorno", il suo programma sulla Rai, non è riuscita a trattenere l'emozione.

Antonella Clerici, l'emozione a "È sempre Mezzogiorno"

Antonella Clerici ha fatto il suo ingresso in studio sulle note di "Romagna Mia", che «in realtà è Romagna nostra», dice la conduttrice. «Li abbracciamo virtualmente, non conosco persone che non amano questa regione.

La conduttrice non trattiene l'emozione: «Scusate... penso a tutta questa povera gente... scusate, siamo in diretta e mi emoziono. Poi, non ho mai nascosto che per la Romagna ho un amore pazzesco», ha detto, mentre il pubblico la sosteneva con un lungo applauso.

