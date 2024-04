Gara di solidarierà per adottare Willy: il cane anziano di Matteo Cornacchia, l'operaio morto sul lavoro, cerca una nuova casa

di Morgana Sgariglia

Willy è solo e in cerca di un nuovo padrone. Si tratta del cane anziano rimasto orfano del suo proprietario, Matteo Cornacchia, morto in un incidente sul lavoro nel Bresciano. Il cane ha aspettato il suo ritorno invano per due giorni nel cortile di casa. Il 47enne è morto il 24 aprile travolto da una pesante lastra di acciaio che si è staccata da un carroponte mentre stava lavorando alla Dall’Era Siderurgica di Lograto.

L'amore per gli animali

L'uomo ha dedicato una vita a salvare gli animali abbandonati e in difficoltà e non avrebbe voluto che il suo cane subisse lo stesso destino.

Il rifugio temporaneo di Willy

Ora il cane, come riporta un post sulla bacheca dell'attivista Elisa D'Addio, ha uno stallo temporaneo in una famiglia del Bergamasco ma non è un'adozione certa. Willy deve essere accettato dal cane del nucleo famigliare e non è detto accada. Perciò, si continua a cercare per avere delle alternative.

I funerali

I funerali di Matteo Cornacchia si sono tenuti nel pomeriggio del 26 aprile a Travagliato nel Bresciano, suo paese originario. La salma verrà poi portata al cimitero in cui sarà eseguita una cerimonia laica. Indagano sull'incidente su cui è stata aperta un'inchiesta i tecnici del Psal, il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con i carabinieri.

