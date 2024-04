Escavatore si ribalta mentre lavora, Carlo muore schiacciato a 38 anni: il dramma sul lago di Como

di Cecilia Legardi

Un altro incidente sul lavoro, questa volta vicino al lago di Como. La vittima aveva 38 anni e si occupava di edilizia. Sembra crescere l'incidenza delle tragiche morti sul lavoro rispetto al 2023.

Carlo Lenatti perde la vita sul lavoro

Un imprenditore edile di 38 anni, Carlo Lenatti, residente a Montagna in Valtellina (Sondrio), è morto questa mattina in un incidente sul lavoro a Laglio, sul lago di Como. L'uomo era stato chiamato ad effettuare degli scavi in un'area in pendenza dove si sta realizzando una villetta. Per cause in corso di accertamento Lenatti, alla guida di un piccolo escavatore, si è ribaltato ed è finito in una stretta via che sale sulla montagna fra muri a secco, restando schiacciato sotto il mezzo. Inutili i soccorsi. «Nel 2023, la Lombardia - ha dichiarato il consigliere regionale del Pd, Angelo Orsenigo - ha totalizzato un triste risultato: 172 morti sul lavoro, di cui 8 a Como. La strage nella nostra regione è continuata nel 2024: tra gennaio e febbraio gli incidenti mortali sono stati 27, rispetto ai 19 dello stesso periodo del 2023. Servono più controlli, più formazione e più supporto a lavoratori e aziende.

