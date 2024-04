Manuel Cavanna morto a 23 anni, colpito al petto da un tubo di ferro mentre era al lavoro. «Non si può morire così»

di Redazione web

Manuel Cavanna aveva 23 anni ed era un meccanico professionista. Era, perché Manuel, il 19 aprile è morto a Montepulciano (Siena) mentre lavorava. Era appassionato nel suo lavoro e ben voluto dalla comunità di Cortona (Arezzo), dove viveva. Un ragazzo pacato ma attivo, soprattutto nel circolo locale. Lascia il babbo Francesco, la mamma Catia, la sorella Chiara che da poco aveva partorito. Era appena diventato zio.

L'incidente è avvenuto in un'azienda che produce strutture in metallo e box per cavalli, la Elle Emm, in località Tre Berte. Manuel, che lavorava per una ditta esterna, è stato colpito al petto da un tubolare di ferro e per lui non c'è stato niente da fare.

«Perdere la vita sul luogo del lavoro è un fatto drammatico che non dovrebbe mai accadere e che chiama ciascuno di noi, per la propria parte, a fare di più», scrive sui social Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano (Siena) che si è recato nell'azienda dove Manuel ha perso la vita. «Esprimiamo vicinanza e cordoglio alla famiglia del ragazzo».

Anche Luciano Meoni, sindaco di Cortona (Arezzo), comune dove viveva il 23enne, ha espresso cordoglio a nome dell'amministrazione comunale. «Ai familiari e agli amici di Manuel vanno le nostre più sentite condoglianze, alla magistratura la fiducia nell'accertamento delle eventuali responsabilità, ma soprattutto a tutto il mondo del lavoro l'appello a mettere al centro la questione della sicurezza».

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA