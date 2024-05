«Harry, con Meghan Markle al tuo fianco hai perso credibilità»: la rivolta dei veterani alla vigilia degli Invictus Games

di Dajana Mrruku

Il principe Harry si prepara a tornare in Inghilterra in occasione della decima edizione degli Invictus Games, evento annuale che si tiene per promuovere le iniziative benefiche dell'associazione fondata dal principe. «Il duca di Sussex visiterà la cattedrale di San Paolo l'8 maggio per tenere una lettura in un servizio speciale», rivela il Mirror, rivelando l'assenza della duchessa Meghan Markle che, tuttavia, «si unirà a suo marito per un viaggio in Nigeria dove prenderanno parte ai colloqui sui Giochi di Invictus».

La scelta di Meghan di non prendere parte alla cerimonia annuale, al contrario dello scorso anno, deriva da un sentimento non molto positivo dei veterani che hanno rivelato cosa pensano della duchessa di Sussex.

La credibilità di Harry

Secondo alcune voci riportate dal British News Channel, «circa 2.000 ex militari hanno lasciato i giochi, poiché dicono che ha perso il suo significato originale.

Il principe Harry, nel frattempo, sta organizzando l'arrivo in Inghilterra in sicurezza e sta cercando un posto dove alloggiare, visto che, da quello che riporta il Mirror, «il principe soggiornerà in un hotel durante la sua visita nel Regno Unito la prossima settimana dopo che la sua precedente richiesta di soggiorno al Castello di Windsor è stata negata dalla famiglia reale per mancanza di preavviso».

Gli Invictus Games

I rapporti con la famiglia reale sono sempre più alle strette, ma l'evento benefico si terrà come ogni anno e Harry sarà in prima fila per festeggiare i 10 anni dalla sua fondazione.

«La Invictus Games Foundation celebrerà 10 anni di cambiamento di vite e salvataggio di vite con un "Servizio del Ringraziamento" alla Cattedrale di San Paolo l'8 maggio. Saremo raggiunti dal nostro patrono, il principe Harry, dal duca di Sussex, dall'attore Damian Lewis e dai membri della comunità mondiale Invictus per celebrare l'occasione», ha riportato il sito ufficiale dell'associazione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA