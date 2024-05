Lite tra 15enni al liceo: uno estrae un coltello e colpisce il compagno al fianco durante la lezione. I genitori aggrediscono il professore

di Redazione web

Ancora violenza tra minori. A Reggio Calabria la lite tra due studenti 15enni è finita con un accoltellamento. È accaduto all'interno del liceo scientifico «Leonardo Da Vinci». Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che hanno avviato le indagini.

Stando a una prima ricostruzione i protagonisti sono due quindicenni che hanno avuto un alterco per futili motivi durante la lezione. A un certo punto uno di loro ha estratto un coltellino e ha colpito al fianco il coetaneo. Il ferito è stato accompagnato in ospedale dal padre subito avvertito dalla scuola. Non è in pericolo di vita. L'altro 15enne è stato denunciato alla Procura dei minori.

Secondo quanto riporta Stretto Web i genitori e i parenti della vittima, giunti sul posto impauriti e infuriati, hanno aggredito sia il compagno autore dell’accoltellamento che il professore che non si era accorto di nulla, provocandogli una contusione.

