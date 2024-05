Ilary Blasi a Battiti live, il “lifting” di bellezza: tutti i trattamenti per avere una pelle perfetta

di Dajana Mrruku

Ilary Blasi si prepara al ritorno in televisione in grande stile. Dopo la conferma ufficiosa della sua conduzione di Battiti Live insieme al suo ex collega dell'isola dei Famosi, Alvin, la conduttrice ha iniziato la sua lunga preparazione per arrivare perfetta e in forma per la sua prima apparizione in tv dopo mesi e mesi di assenza.

Tra le varie novità della nuova edizione, c'è anche l'ingresso di Rebecca Staffelli che ha preso il posto di Mariasole Pollio. Ilary, intanto ha già prenotato le prime sedute per trattamenti della pelle.

Tutti i trattamenti della pelle di Ilary Blasi

Ilary Blasi non ha mai nascosto i numerosi trattamenti a cui si sottopone per avere una pelle sempre elastica e rigenerata. L'impegno e la dedizione alla rincorsa della pelle sempre morbida e al trattamento di rughe e macchie del viso ha un costo non proprio accessibile a tutti.

Victoria Beckham aveva confessato che per i vari trattamenti spendeva oltre 2mila euro al mese e Ilary Blasi sembrerebbe aver preso esempio da Posh Spice. Nelle ultime ore, la conduttrice romana ha condiviso il nome dei trattamenti a cui si sottopone: microneedling e trattamento agli esosomi, entrambi volti al ringiovanimento cutaneo del viso.

«La pelle appare, appunto, rigenerata: più compatta, luminosa, tonica.

Il costo del microneedling e trattamento agli esosomi si aggira intorno ai 500 euro a seduta (della durata di 15-20 minuti), comprendendo viso e decoltè, ma il prezzo varia in base ai centri estetici a cui si fa riferimento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Maggio 2024, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA